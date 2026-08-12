Precio de Midas M1 USD Market Neutral hoy

El precio actual de Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) hoy es $ 1.023, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MM1-USD a USD es $ 1.023 por MM1-USD.

Midas M1 USD Market Neutral actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,211,905, con un suministro circulante de 26.61M MM1-USD. Durante las últimas 24 horas, MM1-USD cotiza entre $ 1.023 (bajo) y $ 1.023 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.023, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.018.

En el corto plazo, MM1-USD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

Cap de mercado $ 27.21M$ 27.21M $ 27.21M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.21M$ 27.21M $ 27.21M Suministro de Circulación 26.61M 26.61M 26.61M Suministro total 26,607,061.40859359 26,607,061.40859359 26,607,061.40859359

La capitalización de mercado actual de Midas M1 USD Market Neutral es de $ 27.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de MM1-USD es de 26.61M, con un suministro total de 26607061.40859359. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.21M.