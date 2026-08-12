Precio de Midas Fasanara Global hoy

El precio actual de Midas Fasanara Global (MGLOBAL) hoy es $ 1.011, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MGLOBAL a USD es $ 1.011 por MGLOBAL.

Midas Fasanara Global actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,514,372, con un suministro circulante de 59.84M MGLOBAL. Durante las últimas 24 horas, MGLOBAL cotiza entre $ 1.011 (bajo) y $ 1.011 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.011, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.006.

En el corto plazo, MGLOBAL experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

Cap de mercado $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M Suministro de Circulación 59.84M 59.84M 59.84M Suministro total 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111

La capitalización de mercado actual de Midas Fasanara Global es de $ 60.51M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de MGLOBAL es de 59.84M, con un suministro total de 59839297.90441111. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.51M.