Precio de MexCrewn hoy

El precio actual de MexCrewn (MEXCREWN) hoy es --, con una variación del 6.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEXCREWN a USD es -- por MEXCREWN.

MexCrewn actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,102, con un suministro circulante de 100.00M MEXCREWN. Durante las últimas 24 horas, MEXCREWN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.008046, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEXCREWN experimentó un cambio de -0.57% en la última hora y de -12.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MexCrewn (MEXCREWN)

Cap de mercado $ 50.10K$ 50.10K $ 50.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.10K$ 50.10K $ 50.10K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

