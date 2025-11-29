Precio de Metacourt hoy

El precio actual de Metacourt (BLS) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLS a USD es -- por BLS.

Metacourt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 43,873, con un suministro circulante de 254.63M BLS. Durante las últimas 24 horas, BLS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02130219, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Metacourt (BLS)

Cap de mercado $ 43.87K$ 43.87K $ 43.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 147.32K$ 147.32K $ 147.32K Suministro de Circulación 254.63M 254.63M 254.63M Suministro total 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

