Precio de MetacadeMax hoy

El precio actual de MetacadeMax (METACADEMAX) hoy es $ 0.00026779, con una variación del 3.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de METACADEMAX a USD es $ 0.00026779 por METACADEMAX.

MetacadeMax actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 267,790, con un suministro circulante de 1.00B METACADEMAX. Durante las últimas 24 horas, METACADEMAX cotiza entre $ 0.00026732 (bajo) y $ 0.00028423 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0011174, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00022293.

En el corto plazo, METACADEMAX experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de +5.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MetacadeMax (METACADEMAX)

Cap de mercado $ 267.79K$ 267.79K $ 267.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 267.79K$ 267.79K $ 267.79K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MetacadeMax es de $ 267.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de METACADEMAX es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 267.79K.