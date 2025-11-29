Precio de META FINANCIAL AI hoy

El precio actual de META FINANCIAL AI (MEFAI) hoy es $ 0.00382067, con una variación del 1.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEFAI a USD es $ 0.00382067 por MEFAI.

META FINANCIAL AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,208,112, con un suministro circulante de 578.18M MEFAI. Durante las últimas 24 horas, MEFAI cotiza entre $ 0.00361029 (bajo) y $ 0.00457144 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02723048, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEFAI experimentó un cambio de -1.39% en la última hora y de +90.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de META FINANCIAL AI (MEFAI)

Cap de mercado $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Suministro de Circulación 578.18M 578.18M 578.18M Suministro total 578,177,633.1286678 578,177,633.1286678 578,177,633.1286678

La capitalización de mercado actual de META FINANCIAL AI es de $ 2.21M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEFAI es de 578.18M, con un suministro total de 578177633.1286678. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.21M.