Precio de Merck xStock hoy

El precio actual de Merck xStock (MRKX) hoy es $ 129.28, con una variación del 1.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MRKX a USD es $ 129.28 por MRKX.

Merck xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 256,531, con un suministro circulante de 1.98K MRKX. Durante las últimas 24 horas, MRKX cotiza entre $ 129.28 (bajo) y $ 131.66 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 133.43, mientras que el mínimo histórico fue $ 94.56.

En el corto plazo, MRKX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.43K.

Información del mercado de Merck xStock (MRKX)

Cap de mercado $ 256.53K$ 256.53K $ 256.53K Volumen (24H) $ 1.43K$ 1.43K $ 1.43K Cap. de mercado totalmente diluida $ 116.31M$ 116.31M $ 116.31M Suministro de Circulación 1.98K 1.98K 1.98K Suministro total 899,646.1307522967 899,646.1307522967 899,646.1307522967

La capitalización de mercado actual de Merck xStock es de $ 256.53K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.43K. El suministro circulante de MRKX es de 1.98K, con un suministro total de 899646.1307522967. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 116.31M.