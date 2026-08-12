Precio de Mento South African Rand hoy

El precio actual de Mento South African Rand (ZARM) hoy es $ 0.06137, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZARM a USD es $ 0.06137 por ZARM.

Mento South African Rand actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,985, con un suministro circulante de 814.49K ZARM. Durante las últimas 24 horas, ZARM cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.123526, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02702969.

En el corto plazo, ZARM experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.45.

Información del mercado de Mento South African Rand (ZARM)

Cap de mercado $ 49.99K$ 49.99K $ 49.99K Volumen (24H) $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.99K$ 49.99K $ 49.99K Suministro de Circulación 814.49K 814.49K 814.49K Suministro total 814,488.263125136 814,488.263125136 814,488.263125136

La capitalización de mercado actual de Mento South African Rand es de $ 49.99K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.45. El suministro circulante de ZARM es de 814.49K, con un suministro total de 814488.263125136. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.99K.