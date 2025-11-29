Precio de Memesis World hoy

El precio actual de Memesis World (MEMS) hoy es $ 0.01133386, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEMS a USD es $ 0.01133386 por MEMS.

Memesis World actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,893,605, con un suministro circulante de 530.00M MEMS. Durante las últimas 24 horas, MEMS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01219792, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00798364.

En el corto plazo, MEMS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Memesis World (MEMS)

Cap de mercado $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Suministro de Circulación 530.00M 530.00M 530.00M Suministro total 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

