Precio de Medtronic xStock hoy

El precio actual de Medtronic xStock (MDTX) hoy es $ 89.64, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MDTX a USD es $ 89.64 por MDTX.

Medtronic xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 175,961, con un suministro circulante de 1.96K MDTX. Durante las últimas 24 horas, MDTX cotiza entre $ 88.92 (bajo) y $ 89.66 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,388.97, mientras que el mínimo histórico fue $ 73.95.

En el corto plazo, MDTX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +6.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.14.

Información del mercado de Medtronic xStock (MDTX)

Cap de mercado $ 175.96K$ 175.96K $ 175.96K Volumen (24H) $ 56.14$ 56.14 $ 56.14 Cap. de mercado totalmente diluida $ 92.59M$ 92.59M $ 92.59M Suministro de Circulación 1.96K 1.96K 1.96K Suministro total 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602

La capitalización de mercado actual de Medtronic xStock es de $ 175.96K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.14. El suministro circulante de MDTX es de 1.96K, con un suministro total de 1032926.707528602. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 92.59M.