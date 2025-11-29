Precio de MechaOs hoy

El precio actual de MechaOs (MECHA) hoy es $ 0.0002941, con una variación del 5.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MECHA a USD es $ 0.0002941 por MECHA.

MechaOs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,410, con un suministro circulante de 100.00M MECHA. Durante las últimas 24 horas, MECHA cotiza entre $ 0.00029386 (bajo) y $ 0.00031608 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01286063, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00029386.

En el corto plazo, MECHA experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -4.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MechaOs (MECHA)

Cap de mercado $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

