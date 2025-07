Información de McLaren F1 Fan Token (MCL)

The McLaren F1 Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences.

Blockchain Framework: The McLaren F1 Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs.

Sitio web oficial: https://www.bitci.com/en/projects/MCL