Precio de Matic Aave Interest Bearing USDC hoy

El precio actual de Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) hoy es $ 1.15, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAUSDC a USD es $ 1.15 por MAUSDC.

Matic Aave Interest Bearing USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,620,294, con un suministro circulante de 5.74M MAUSDC. Durante las últimas 24 horas, MAUSDC cotiza entre $ 1.15 (bajo) y $ 1.16 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.44, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03202457.

En el corto plazo, MAUSDC experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 15.47.

Información del mercado de Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC)

Cap de mercado $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M Volumen (24H) $ 15.47$ 15.47 $ 15.47 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M Suministro de Circulación 5.74M 5.74M 5.74M Suministro total 5,735,339.0 5,735,339.0 5,735,339.0

La capitalización de mercado actual de Matic Aave Interest Bearing USDC es de $ 6.62M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 15.47. El suministro circulante de MAUSDC es de 5.74M, con un suministro total de 5735339.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.62M.