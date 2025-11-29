Precio de Massa Bridged BTC hoy

El precio actual de Massa Bridged BTC (WBTC.E) hoy es $ 89,447, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WBTC.E a USD es $ 89,447 por WBTC.E.

Massa Bridged BTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,889.44, con un suministro circulante de 0.20 WBTC.E. Durante las últimas 24 horas, WBTC.E cotiza entre $ 89,028 (bajo) y $ 90,111 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 212,430, mientras que el mínimo histórico fue $ 84,230.

En el corto plazo, WBTC.E experimentó un cambio de -0.34% en la última hora y de +4.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Cap de mercado $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Suministro de Circulación 0.20 0.20 0.20 Suministro total 0.2 0.2 0.2

La capitalización de mercado actual de Massa Bridged BTC es de $ 17.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WBTC.E es de 0.20, con un suministro total de 0.2. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.89K.