Precio de Mascot of the Trenches hoy

El precio actual de Mascot of the Trenches (RUG) hoy es $ 0.0001603, con una variación del 14.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RUG a USD es $ 0.0001603 por RUG.

Mascot of the Trenches actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 160,156, con un suministro circulante de 999.11M RUG. Durante las últimas 24 horas, RUG cotiza entre $ 0.00015046 (bajo) y $ 0.00018871 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00055759, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001857.

En el corto plazo, RUG experimentó un cambio de -1.40% en la última hora y de -29.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mascot of the Trenches (RUG)

Cap de mercado $ 160.16K$ 160.16K $ 160.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 160.16K$ 160.16K $ 160.16K Suministro de Circulación 999.11M 999.11M 999.11M Suministro total 999,111,369.641416 999,111,369.641416 999,111,369.641416

La capitalización de mercado actual de Mascot of the Trenches es de $ 160.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RUG es de 999.11M, con un suministro total de 999111369.641416. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 160.16K.