Precio de Markhor The Goat hoy

El precio actual de Markhor The Goat (MARKHOR) hoy es $ 0, con una variación del 0.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARKHOR a USD es $ 0 por MARKHOR.

Markhor The Goat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,283, con un suministro circulante de 100.00T MARKHOR. Durante las últimas 24 horas, MARKHOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARKHOR experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de +0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Markhor The Goat (MARKHOR)

Cap de mercado $ 48.28K$ 48.28K $ 48.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.28K$ 48.28K $ 48.28K Suministro de Circulación 100.00T 100.00T 100.00T Suministro total 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Markhor The Goat es de $ 48.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARKHOR es de 100.00T, con un suministro total de 100000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48.28K.