Precio de Market Stalker hoy

El precio actual de Market Stalker (STLKR) hoy es $ 0.00134169, con una variación del 2.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STLKR a USD es $ 0.00134169 por STLKR.

Market Stalker actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 134,169, con un suministro circulante de 100.00M STLKR. Durante las últimas 24 horas, STLKR cotiza entre $ 0.00134002 (bajo) y $ 0.00138404 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00491883, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STLKR experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +34.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Market Stalker (STLKR)

Cap de mercado $ 134.17K$ 134.17K $ 134.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 134.17K$ 134.17K $ 134.17K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Market Stalker es de $ 134.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STLKR es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 134.17K.