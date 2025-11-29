Precio de Market Maverick hoy

El precio actual de Market Maverick (LUIGI) hoy es --, con una variación del 0.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUIGI a USD es -- por LUIGI.

Market Maverick actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,852, con un suministro circulante de 21.00M LUIGI. Durante las últimas 24 horas, LUIGI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.163593, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LUIGI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Market Maverick (LUIGI)

Cap de mercado $ 20.85K$ 20.85K $ 20.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.85K$ 20.85K $ 20.85K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Market Maverick es de $ 20.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LUIGI es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.85K.