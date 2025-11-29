Precio de Market Maker DAO hoy

El precio actual de Market Maker DAO (MMDAO) hoy es $ 0.00398095, con una variación del 0.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MMDAO a USD es $ 0.00398095 por MMDAO.

Market Maker DAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 397,981, con un suministro circulante de 100.00M MMDAO. Durante las últimas 24 horas, MMDAO cotiza entre $ 0.00395357 (bajo) y $ 0.0040846 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04386478, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00229998.

En el corto plazo, MMDAO experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +34.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Market Maker DAO (MMDAO)

Cap de mercado $ 397.98K$ 397.98K $ 397.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 397.98K$ 397.98K $ 397.98K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

