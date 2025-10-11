Información del precio (USD) de Marine Moguls (MOGUL)

Rango de precios en 24 horas: $ 37.57 $ 37.57 $ 37.57 24H Mín $ 51.08 $ 51.08 $ 51.08 24H Máx 24H Mín $ 37.57$ 37.57 $ 37.57 24H Máx $ 51.08$ 51.08 $ 51.08 Máximo Histórico $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Precio más bajo $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Cambio de Precio (1H) -0.01% Cambio de Precio (1D) -1.56% Cambio de Precio (7D) -6.75% Cambio de Precio (7D) -6.75%

El precio en tiempo real de Marine Moguls (MOGUL) es de $47.94. Durante las últimas 24 horas, MOGUL se ha operado entre un mínimo de $ 37.57 y un máximo de $ 51.08, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MOGUL es de $ 910.54, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 32.47.

En términos de rendimiento a corto plazo, MOGUL ha cambiado en un -0.01% en la última hora, -1.56% en 24 horas y -6.75% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Marine Moguls (MOGUL)

Cap de mercado $ 129.75K$ 129.75K $ 129.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 477.67K$ 477.67K $ 477.67K Suministro de Circulación 2.71K 2.71K 2.71K Suministro total 9,963.0 9,963.0 9,963.0

La capitalización de mercado actual de Marine Moguls es de $ 129.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOGUL es de 2.71K, con un suministro total de 9963.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 477.67K.