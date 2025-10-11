El precio en vivo de Marine Moguls hoy es de 47.94 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de MOGUL en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de MOGUL en MEXC ahora.El precio en vivo de Marine Moguls hoy es de 47.94 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de MOGUL en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de MOGUL en MEXC ahora.

Más información de MOGUL

Info. de precios de MOGUL

Sitio web oficial de MOGUL

Tokenomía de MOGUL

Pronóstico de precios de MOGUL

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Marine Moguls

Precio de Marine Moguls (MOGUL)

No listado

Precio en vivo de 1 MOGUL en USD:

$47.94
$47.94$47.94
-1.50%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Marine Moguls (MOGUL)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:33:43 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Marine Moguls (MOGUL)

Rango de precios en 24 horas:
$ 37.57
$ 37.57$ 37.57
24H Mín
$ 51.08
$ 51.08$ 51.08
24H Máx

$ 37.57
$ 37.57$ 37.57

$ 51.08
$ 51.08$ 51.08

$ 910.54
$ 910.54$ 910.54

$ 32.47
$ 32.47$ 32.47

-0.01%

-1.56%

-6.75%

-6.75%

El precio en tiempo real de Marine Moguls (MOGUL) es de $47.94. Durante las últimas 24 horas, MOGUL se ha operado entre un mínimo de $ 37.57 y un máximo de $ 51.08, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MOGUL es de $ 910.54, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 32.47.

En términos de rendimiento a corto plazo, MOGUL ha cambiado en un -0.01% en la última hora, -1.56% en 24 horas y -6.75% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Marine Moguls (MOGUL)

$ 129.75K
$ 129.75K$ 129.75K

--
----

$ 477.67K
$ 477.67K$ 477.67K

2.71K
2.71K 2.71K

9,963.0
9,963.0 9,963.0

La capitalización de mercado actual de Marine Moguls es de $ 129.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOGUL es de 2.71K, con un suministro total de 9963.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 477.67K.

Historial de precios de Marine Moguls (MOGUL) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Marine Moguls a USD fue de $ -0.76315115946893.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Marine Moguls a USD fue de $ +8.2079032800.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Marine Moguls a USD fue de $ +7.8854492520.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Marine Moguls a USD fue de $ -10.461223785011936.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.76315115946893-1.56%
30 Días$ +8.2079032800+17.12%
60 Días$ +7.8854492520+16.45%
90 Días$ -10.461223785011936-17.91%

Qué es Marine Moguls (MOGUL)

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Marine Moguls(MOGUL)

Sitio web oficial

Predicción del precio de Marine Moguls (USD)

¿Cuánto valdrá Marine Moguls (MOGUL) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Marine Moguls (MOGUL) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Marine Moguls.

¡Consulta la predicción del precio de Marine Moguls ahora!

MOGUL a monedas locales

Tokenómica de Marine Moguls (MOGUL)

Entender la tokenómica de Marine Moguls (MOGUL) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de MOGUL!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Marine Moguls (MOGUL)

¿Cuánto vale Marine Moguls (MOGUL) hoy?
El precio en vivo de MOGUL en USD es de 47.94 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de MOGUL en USD?
El precio actual de MOGUL en USD es de $ 47.94. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Marine Moguls?
La capitalización de mercado de MOGUL es de $ 129.75K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de MOGUL?
El suministro circulante de MOGUL es de 2.71K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de MOGUL?
MOGUL alcanzó un precio ATH de 910.54 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de MOGUL?
MOGUL vio un precio ATL de 32.47 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de MOGUL?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para MOGUL es de -- USD.
¿MOGUL subirá más este año?
El precio de MOGUL podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de MOGUL para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:33:43 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Marine Moguls (MOGUL)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.