Precio de MARA xStock hoy

El precio actual de MARA xStock (MARAX) hoy es $ 9.8, con una variación del 0.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARAX a USD es $ 9.8 por MARAX.

MARA xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 183,075, con un suministro circulante de 18.68K MARAX. Durante las últimas 24 horas, MARAX cotiza entre $ 9.73 (bajo) y $ 9.8 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 15.31, mientras que el mínimo histórico fue $ 8.61.

En el corto plazo, MARAX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -16.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.25K.

Información del mercado de MARA xStock (MARAX)

Cap de mercado $ 183.08K$ 183.08K $ 183.08K Volumen (24H) $ 1.25K$ 1.25K $ 1.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 86.00M$ 86.00M $ 86.00M Suministro de Circulación 18.68K 18.68K 18.68K Suministro total 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838

La capitalización de mercado actual de MARA xStock es de $ 183.08K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.25K. El suministro circulante de MARAX es de 18.68K, con un suministro total de 8776459.886319838. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 86.00M.