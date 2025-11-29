Precio de Maneki Neko hoy

El precio actual de Maneki Neko (NEKO) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEKO a USD es -- por NEKO.

Maneki Neko actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,850, con un suministro circulante de 1.00B NEKO. Durante las últimas 24 horas, NEKO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00521919, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NEKO experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Maneki Neko (NEKO)

Cap de mercado $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

