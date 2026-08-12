Precio de Make Aliens Great Again hoy

El precio actual de Make Aliens Great Again (MAGA) hoy es $ 0.00108371, con una variación del 2.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAGA a USD es $ 0.00108371 por MAGA.

Make Aliens Great Again actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,060,074, con un suministro circulante de 978.21M MAGA. Durante las últimas 24 horas, MAGA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00130128 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02939673, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAGA experimentó un cambio de +5.31% en la última hora y de -15.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 108.98K.

Información del mercado de Make Aliens Great Again (MAGA)

Cap de mercado $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volumen (24H) $ 108.98K$ 108.98K $ 108.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Suministro de Circulación 978.21M 978.21M 978.21M Suministro total 978,211,051.817684 978,211,051.817684 978,211,051.817684

La capitalización de mercado actual de Make Aliens Great Again es de $ 1.06M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 108.98K. El suministro circulante de MAGA es de 978.21M, con un suministro total de 978211051.817684. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.06M.