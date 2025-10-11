Información del precio (USD) de Magmar (MGR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00332085$ 0.00332085 $ 0.00332085 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.15% Cambio de Precio (1D) -12.59% Cambio de Precio (7D) -16.58% Cambio de Precio (7D) -16.58%

El precio en tiempo real de Magmar (MGR) es de --. Durante las últimas 24 horas, MGR se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MGR es de $ 0.00332085, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, MGR ha cambiado en un +0.15% en la última hora, -12.59% en 24 horas y -16.58% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Magmar (MGR)

Cap de mercado $ 19.61K$ 19.61K $ 19.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.61K$ 19.61K $ 19.61K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Magmar es de $ 19.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MGR es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.61K.