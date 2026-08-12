Precio de MAGA Coin ETH hoy

El precio actual de MAGA Coin ETH (MAGA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAGA a USD es $ 0 por MAGA.

MAGA Coin ETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 69,386, con un suministro circulante de 1.00B MAGA. Durante las últimas 24 horas, MAGA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAGA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MAGA Coin ETH (MAGA)

Cap de mercado $ 69.39K$ 69.39K $ 69.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.39K$ 69.39K $ 69.39K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MAGA Coin ETH es de $ 69.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAGA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.39K.