Precio de MAGA Coin BSC hoy

El precio actual de MAGA Coin BSC (MAGA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAGA a USD es -- por MAGA.

MAGA Coin BSC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,002, con un suministro circulante de 202.68M MAGA. Durante las últimas 24 horas, MAGA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02304683, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAGA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MAGA Coin BSC (MAGA)

Cap de mercado $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Suministro de Circulación 202.68M 202.68M 202.68M Suministro total 202,676,403.2194687 202,676,403.2194687 202,676,403.2194687

