Precio de MAFIA AI by Virtuals hoy

El precio actual de MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) hoy es --, con una variación del 6.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAFIA a USD es -- por MAFIA.

MAFIA AI by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,862, con un suministro circulante de 500.00M MAFIA. Durante las últimas 24 horas, MAFIA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAFIA experimentó un cambio de +2.59% en la última hora y de +15.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Cap de mercado $ 47.86K$ 47.86K $ 47.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 95.72K$ 95.72K $ 95.72K Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MAFIA AI by Virtuals es de $ 47.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAFIA es de 500.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 95.72K.