Precio de Luntra Infrastructure hoy

El precio actual de Luntra Infrastructure ($LUNTRA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $LUNTRA a USD es -- por $LUNTRA.

Luntra Infrastructure actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,715.41, con un suministro circulante de 820.00M $LUNTRA. Durante las últimas 24 horas, $LUNTRA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00372154, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $LUNTRA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Cap de mercado $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K Suministro de Circulación 820.00M 820.00M 820.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

