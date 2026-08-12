Precio de Lunar Lad hoy

El precio actual de Lunar Lad (LAD) hoy es $ 0, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LAD a USD es $ 0 por LAD.

Lunar Lad actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 435,928, con un suministro circulante de 1000.00M LAD. Durante las últimas 24 horas, LAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LAD experimentó un cambio de +1.40% en la última hora y de +28.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 158.06K.

Información del mercado de Lunar Lad (LAD)

Cap de mercado $ 435.93K$ 435.93K $ 435.93K Volumen (24H) $ 158.06K$ 158.06K $ 158.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 435.93K$ 435.93K $ 435.93K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,996,172.085342 999,996,172.085342 999,996,172.085342

La capitalización de mercado actual de Lunar Lad es de $ 435.93K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 158.06K. El suministro circulante de LAD es de 1000.00M, con un suministro total de 999996172.085342. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 435.93K.