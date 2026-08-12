Precio de Lumi Finance LUAUSD hoy

El precio actual de Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) hoy es $ 0.437277, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUAUSD a USD es $ 0.437277 por LUAUSD.

Lumi Finance LUAUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,466,896, con un suministro circulante de 7.93M LUAUSD. Durante las últimas 24 horas, LUAUSD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.86, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.433996.

En el corto plazo, LUAUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -13.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 98.57.

Información del mercado de Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD)

Cap de mercado $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Volumen (24H) $ 98.57$ 98.57 $ 98.57 Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Suministro de Circulación 7.93M 7.93M 7.93M Suministro total 7,928,377.160868751 7,928,377.160868751 7,928,377.160868751

La capitalización de mercado actual de Lumi Finance LUAUSD es de $ 3.47M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 98.57. El suministro circulante de LUAUSD es de 7.93M, con un suministro total de 7928377.160868751. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.47M.