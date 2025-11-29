Precio de Lorenzo Wrapped Bitcoin hoy

El precio actual de Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) hoy es $ 90,454, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ENZOBTC a USD es $ 90,454 por ENZOBTC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 424,833,319, con un suministro circulante de 4.70K ENZOBTC. Durante las últimas 24 horas, ENZOBTC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 115,819, mientras que el mínimo histórico fue $ 82,472.

En el corto plazo, ENZOBTC experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Cap de mercado $ 424.83M$ 424.83M $ 424.83M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 424.83M$ 424.83M $ 424.83M Suministro de Circulación 4.70K 4.70K 4.70K Suministro total 4,696.68350443 4,696.68350443 4,696.68350443

