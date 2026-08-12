Precio de Lord of Dragons hoy

El precio actual de Lord of Dragons (LOGT) hoy es $ 0, con una variación del 2.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOGT a USD es $ 0 por LOGT.

Lord of Dragons actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 173,953, con un suministro circulante de 1.00B LOGT. Durante las últimas 24 horas, LOGT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LOGT experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -14.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 319.88.

Información del mercado de Lord of Dragons (LOGT)

Cap de mercado $ 173.95K$ 173.95K $ 173.95K Volumen (24H) $ 319.88$ 319.88 $ 319.88 Cap. de mercado totalmente diluida $ 173.95K$ 173.95K $ 173.95K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Lord of Dragons es de $ 173.95K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 319.88. El suministro circulante de LOGT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 173.95K.