Precio de LooksRare hoy

El precio actual de LooksRare (LOOKS) hoy es $ 0, con una variación del 6.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOOKS a USD es $ 0 por LOOKS.

LooksRare actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 176,127, con un suministro circulante de 992.98M LOOKS. Durante las últimas 24 horas, LOOKS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.1, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LOOKS experimentó un cambio de +0.72% en la última hora y de +2.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 923.10.

Información del mercado de LooksRare (LOOKS)

Cap de mercado $ 176.13K$ 176.13K $ 176.13K Volumen (24H) $ 923.10$ 923.10 $ 923.10 Cap. de mercado totalmente diluida $ 177.37K$ 177.37K $ 177.37K Suministro de Circulación 992.98M 992.98M 992.98M Suministro total 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453

La capitalización de mercado actual de LooksRare es de $ 176.13K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 923.10. El suministro circulante de LOOKS es de 992.98M, con un suministro total de 992975247.2397453. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 177.37K.