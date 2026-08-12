Precio de Live Action Roleplay hoy

El precio actual de Live Action Roleplay (LARP) hoy es $ 0, con una variación del 23.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LARP a USD es $ 0 por LARP.

Live Action Roleplay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 707,763, con un suministro circulante de 999.89M LARP. Durante las últimas 24 horas, LARP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00168736, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LARP experimentó un cambio de +9.09% en la última hora y de +243.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 217.94K.

Información del mercado de Live Action Roleplay (LARP)

Cap de mercado $ 707.76K$ 707.76K $ 707.76K Volumen (24H) $ 217.94K$ 217.94K $ 217.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 707.76K$ 707.76K $ 707.76K Suministro de Circulación 999.89M 999.89M 999.89M Suministro total 999,888,843.797995 999,888,843.797995 999,888,843.797995

La capitalización de mercado actual de Live Action Roleplay es de $ 707.76K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 217.94K. El suministro circulante de LARP es de 999.89M, con un suministro total de 999888843.797995. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 707.76K.