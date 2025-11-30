Precio de Little Buck hoy

El precio actual de Little Buck (LITTLEBUCK) hoy es --, con una variación del 5.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LITTLEBUCK a USD es -- por LITTLEBUCK.

Little Buck actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,919.21, con un suministro circulante de 999.54M LITTLEBUCK. Durante las últimas 24 horas, LITTLEBUCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LITTLEBUCK experimentó un cambio de +0.41% en la última hora y de +17.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Little Buck (LITTLEBUCK)

Cap de mercado $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Suministro de Circulación 999.54M 999.54M 999.54M Suministro total 999,542,143.903705 999,542,143.903705 999,542,143.903705

La capitalización de mercado actual de Little Buck es de $ 10.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LITTLEBUCK es de 999.54M, con un suministro total de 999542143.903705. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.92K.