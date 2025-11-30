Precio de LiquiHub hoy

El precio actual de LiquiHub (LIQUI) hoy es $ 0.00648382, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIQUI a USD es $ 0.00648382 por LIQUI.

LiquiHub actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,858.13, con un suministro circulante de 903.50K LIQUI. Durante las últimas 24 horas, LIQUI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.236031, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00636612.

En el corto plazo, LIQUI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -17.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LiquiHub (LIQUI)

Cap de mercado $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Suministro de Circulación 903.50K 903.50K 903.50K Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LiquiHub es de $ 5.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIQUI es de 903.50K, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.48K.