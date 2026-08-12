Precio de Liquid Staked NIBI hoy

El precio actual de Liquid Staked NIBI (STNIBI) hoy es $ 0, con una variación del 2.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STNIBI a USD es $ 0 por STNIBI.

Liquid Staked NIBI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,334, con un suministro circulante de 51.55M STNIBI. Durante las últimas 24 horas, STNIBI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01637183, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STNIBI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 191.10.

Información del mercado de Liquid Staked NIBI (STNIBI)

Cap de mercado $ 41.33K$ 41.33K $ 41.33K Volumen (24H) $ 191.10$ 191.10 $ 191.10 Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.33K$ 41.33K $ 41.33K Suministro de Circulación 51.55M 51.55M 51.55M Suministro total 51,546,094.845722 51,546,094.845722 51,546,094.845722

La capitalización de mercado actual de Liquid Staked NIBI es de $ 41.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 191.10. El suministro circulante de STNIBI es de 51.55M, con un suministro total de 51546094.845722. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.33K.