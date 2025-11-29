Precio de Liquid HYPE Yield hoy

El precio actual de Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) hoy es $ 36.23, con una variación del 0.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIQUIDHYPE a USD es $ 36.23 por LIQUIDHYPE.

Liquid HYPE Yield actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,007,166, con un suministro circulante de 524.54K LIQUIDHYPE. Durante las últimas 24 horas, LIQUIDHYPE cotiza entre $ 34.41 (bajo) y $ 36.24 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 58.94, mientras que el mínimo histórico fue $ 28.4.

En el corto plazo, LIQUIDHYPE experimentó un cambio de +0.40% en la última hora y de +9.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Cap de mercado $ 19.01M$ 19.01M $ 19.01M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.01M$ 19.01M $ 19.01M Suministro de Circulación 524.54K 524.54K 524.54K Suministro total 524,537.1803172018 524,537.1803172018 524,537.1803172018

