Precio de Linos AI hoy

El precio actual de Linos AI (LNS) hoy es --, con una variación del 3.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LNS a USD es -- por LNS.

Linos AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,027, con un suministro circulante de 934.64M LNS. Durante las últimas 24 horas, LNS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LNS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Linos AI (LNS)

Cap de mercado $ 25.03K$ 25.03K $ 25.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.03K$ 25.03K $ 25.03K Suministro de Circulación 934.64M 934.64M 934.64M Suministro total 934,641,532.266374 934,641,532.266374 934,641,532.266374

La capitalización de mercado actual de Linos AI es de $ 25.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LNS es de 934.64M, con un suministro total de 934641532.266374. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.03K.