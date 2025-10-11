Información del precio (USD) de Lightbeam Courier Coin (LBCC)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.262823 $ 0.262823 $ 0.262823 24H Mín $ 0.363687 $ 0.363687 $ 0.363687 24H Máx 24H Mín $ 0.262823$ 0.262823 $ 0.262823 24H Máx $ 0.363687$ 0.363687 $ 0.363687 Máximo Histórico $ 22.35$ 22.35 $ 22.35 Precio más bajo $ 0.00254722$ 0.00254722 $ 0.00254722 Cambio de Precio (1H) -2.04% Cambio de Precio (1D) -13.58% Cambio de Precio (7D) -7.33% Cambio de Precio (7D) -7.33%

El precio en tiempo real de Lightbeam Courier Coin (LBCC) es de $0.313431. Durante las últimas 24 horas, LBCC se ha operado entre un mínimo de $ 0.262823 y un máximo de $ 0.363687, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de LBCC es de $ 22.35, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00254722.

En términos de rendimiento a corto plazo, LBCC ha cambiado en un -2.04% en la última hora, -13.58% en 24 horas y -7.33% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Lightbeam Courier Coin (LBCC)

Cap de mercado $ 15.68K$ 15.68K $ 15.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 313.67K$ 313.67K $ 313.67K Suministro de Circulación 50.00K 50.00K 50.00K Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Lightbeam Courier Coin es de $ 15.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LBCC es de 50.00K, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 313.67K.