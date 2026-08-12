Precio de Libertum hoy

El precio actual de Libertum (LBM) hoy es $ 0.00112719, con una variación del 0.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LBM a USD es $ 0.00112719 por LBM.

Libertum actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 65,298, con un suministro circulante de 57.93M LBM. Durante las últimas 24 horas, LBM cotiza entre $ 0.00110755 (bajo) y $ 0.00113123 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.160025, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LBM experimentó un cambio de -- en la última hora y de -13.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 182.51.

Información del mercado de Libertum (LBM)

Cap de mercado $ 65.30K$ 65.30K $ 65.30K Volumen (24H) $ 182.51$ 182.51 $ 182.51 Cap. de mercado totalmente diluida $ 225.44K$ 225.44K $ 225.44K Suministro de Circulación 57.93M 57.93M 57.93M Suministro total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Libertum es de $ 65.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 182.51. El suministro circulante de LBM es de 57.93M, con un suministro total de 200000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 225.44K.