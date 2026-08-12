Precio de Liberland LLD hoy

El precio actual de Liberland LLD (LLD) hoy es $ 0.250829, con una variación del 1.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LLD a USD es $ 0.250829 por LLD.

Liberland LLD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 647,823, con un suministro circulante de 2.58M LLD. Durante las últimas 24 horas, LLD cotiza entre $ 0.244093 (bajo) y $ 0.250805 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 26.82, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.230688.

En el corto plazo, LLD experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +0.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 32.07.

Información del mercado de Liberland LLD (LLD)

Cap de mercado $ 647.82K$ 647.82K $ 647.82K Volumen (24H) $ 32.07$ 32.07 $ 32.07 Cap. de mercado totalmente diluida $ 921.23K$ 921.23K $ 921.23K Suministro de Circulación 2.58M 2.58M 2.58M Suministro total 3,672,700.0 3,672,700.0 3,672,700.0

La capitalización de mercado actual de Liberland LLD es de $ 647.82K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 32.07. El suministro circulante de LLD es de 2.58M, con un suministro total de 3672700.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 921.23K.