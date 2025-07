Qué es Legends Of SOL (LEGEND)

A project created to honor the legends who decided to double down on Solana after the bear market that the FTX crash caused. Over 1 billion $LEGEND has been set aside to be airdropped to the partner communities which has also opened the path to a sold out mint of The Choice NFT. This is the first project on Solana where you can choose to customize your own NFT by purchasing many different traits with $LEGEND. Each trait represents another legendary Solana NFT project. Legends of SOL are also deploying the first tool to gather sentiment on NFTs, a tool that can allow the community to rank individual NFTs and discover which are the most sought-after traits.

Recurso Legends Of SOL(LEGEND) Sitio web oficial

Tokenómica de Legends Of SOL (LEGEND)

Entender la tokenómica de Legends Of SOL (LEGEND) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de LEGEND!