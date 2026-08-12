Precio de LEEROY JENKINS hoy

El precio actual de LEEROY JENKINS (LEEROY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LEEROY a USD es $ 0 por LEEROY.

LEEROY JENKINS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,914, con un suministro circulante de 33.33B LEEROY. Durante las últimas 24 horas, LEEROY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LEEROY experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LEEROY JENKINS (LEEROY)

Cap de mercado $ 31.91K$ 31.91K $ 31.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.91K$ 31.91K $ 31.91K Suministro de Circulación 33.33B 33.33B 33.33B Suministro total 33,333,333,333.0 33,333,333,333.0 33,333,333,333.0

La capitalización de mercado actual de LEEROY JENKINS es de $ 31.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LEEROY es de 33.33B, con un suministro total de 33333333333.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.91K.