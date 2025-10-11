Información del precio (USD) de Lazer Eyez (LZR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00284929$ 0.00284929 $ 0.00284929 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.32% Cambio de Precio (1D) -13.48% Cambio de Precio (7D) -5.59% Cambio de Precio (7D) -5.59%

El precio en tiempo real de Lazer Eyez (LZR) es de --. Durante las últimas 24 horas, LZR se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de LZR es de $ 0.00284929, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, LZR ha cambiado en un -0.32% en la última hora, -13.48% en 24 horas y -5.59% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Lazer Eyez (LZR)

Cap de mercado $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K Suministro de Circulación 999.43M 999.43M 999.43M Suministro total 999,425,332.302709 999,425,332.302709 999,425,332.302709

La capitalización de mercado actual de Lazer Eyez es de $ 15.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LZR es de 999.43M, con un suministro total de 999425332.302709. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.17K.