Precio de LandX Governance Token hoy

El precio actual de LandX Governance Token (LNDX) hoy es $ 0.01380087, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LNDX a USD es $ 0.01380087 por LNDX.

LandX Governance Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 182,502, con un suministro circulante de 13.22M LNDX. Durante las últimas 24 horas, LNDX cotiza entre $ 0.01378691 (bajo) y $ 0.01381338 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.58, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01375027.

En el corto plazo, LNDX experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de -5.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.34K.

Información del mercado de LandX Governance Token (LNDX)

Cap de mercado $ 182.50K$ 182.50K $ 182.50K Volumen (24H) $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K Cap. de mercado totalmente diluida $ 991.83K$ 991.83K $ 991.83K Suministro de Circulación 13.22M 13.22M 13.22M Suministro total 70,868,053.760063 70,868,053.760063 70,868,053.760063

La capitalización de mercado actual de LandX Governance Token es de $ 182.50K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.34K. El suministro circulante de LNDX es de 13.22M, con un suministro total de 70868053.760063. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 991.83K.