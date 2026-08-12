Precio de Landwolf on AVAX hoy

El precio actual de Landwolf on AVAX (WOLF) hoy es $ 0, con una variación del 6.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOLF a USD es $ 0 por WOLF.

Landwolf on AVAX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 130,983, con un suministro circulante de 690.00B WOLF. Durante las últimas 24 horas, WOLF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WOLF experimentó un cambio de +0.34% en la última hora y de +0.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Landwolf on AVAX (WOLF)

Cap de mercado $ 130.98K$ 130.98K $ 130.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 130.98K$ 130.98K $ 130.98K Suministro de Circulación 690.00B 690.00B 690.00B Suministro total 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Landwolf on AVAX es de $ 130.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WOLF es de 690.00B, con un suministro total de 690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 130.98K.