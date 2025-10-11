Precio de LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)
El precio en tiempo real de LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) es de --. Durante las últimas 24 horas, VLAMA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VLAMA es de $ 0.00509577, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.
En términos de rendimiento a corto plazo, VLAMA ha cambiado en un +0.21% en la última hora, +1.59% en 24 horas y -47.11% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.
La capitalización de mercado actual de LAMA Trust Coin V2 es de $ 118.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VLAMA es de 199.64M, con un suministro total de 199638571.7580795. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.98K.
Durante el día de hoy, el cambio de precio de LAMA Trust Coin V2 a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de LAMA Trust Coin V2 a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de LAMA Trust Coin V2 a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de LAMA Trust Coin V2 a USD fue de $ 0.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
|+1.59%
|30 Días
|$ 0
|-72.65%
|60 Días
|$ 0
|-65.48%
|90 Días
|$ 0
|--
VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|10-10 18:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
|10-09 22:09:00
|Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
|10-09 06:24:00
|Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
|10-09 00:05:00
|Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
|10-08 11:51:08
|Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
|10-08 03:05:00
|Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.