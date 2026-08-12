Precio de LAIKA the Cosmodog hoy

El precio actual de LAIKA the Cosmodog (LAIKA) hoy es $ 0, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LAIKA a USD es $ 0 por LAIKA.

LAIKA the Cosmodog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 123,576, con un suministro circulante de 1.00T LAIKA. Durante las últimas 24 horas, LAIKA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LAIKA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LAIKA the Cosmodog (LAIKA)

Cap de mercado $ 123.58K$ 123.58K $ 123.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 123.58K$ 123.58K $ 123.58K Suministro de Circulación 1.00T 1.00T 1.00T Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LAIKA the Cosmodog es de $ 123.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LAIKA es de 1.00T, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 123.58K.