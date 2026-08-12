Precio de Kyrgyz Som Stablecoin hoy

El precio actual de Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) hoy es $ 0.01142865, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KGST a USD es $ 0.01142865 por KGST.

Kyrgyz Som Stablecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,539,573, con un suministro circulante de 484.73M KGST. Durante las últimas 24 horas, KGST cotiza entre $ 0.01135219 (bajo) y $ 0.01144251 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01245301, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01117502.

En el corto plazo, KGST experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 179.42K.

Información del mercado de Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

Cap de mercado $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Volumen (24H) $ 179.42K$ 179.42K $ 179.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Suministro de Circulación 484.73M 484.73M 484.73M Suministro total 484,731,510.0 484,731,510.0 484,731,510.0

La capitalización de mercado actual de Kyrgyz Som Stablecoin es de $ 5.54M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 179.42K. El suministro circulante de KGST es de 484.73M, con un suministro total de 484731510.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.54M.